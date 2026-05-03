Risultati Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News

Perde ancora e perde male il Milan di Massimiliano Allegri in un girone di ritorno da incubo: a Reggio Emilia il Sassuolo di Fabio Grosso si impone agevolmente, 2-0, sui rossoneri al termine di una partita dominata praticamente dall'inizio alla fine. Pronti-via e i padroni di casa vanno in vantaggio (5') con il bel sinistro di Domenico Berardi sul palo più lontano. La gara, poi, si complica ulteriormente a metà primo tempo (24') per via dell'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione. A quel punto il Diavolo, di fatto, scompare dal campo. Al primo tiro in porta della ripresa, 47', con Armand Laurienté arriva il raddoppio degli emiliani e per il Milan non c'è praticamente più nulla da fare. Non producono grande esito i cambi offensivi di Allegri a metà secondo tempo, il Sassuolo gestire il match con bravura e porta a casa la vittoria con pieno merito. Si complica terribilmente la strada del Diavolo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo diSassuolo-Milan 2-0 del 'Mapei Stadium'.