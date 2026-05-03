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Risultati Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia tra i neroverdi di Fabio Grosso e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Sassuolo-Milan 2-0, il tabellino

Perde ancora e perde male il Milan di Massimiliano Allegri in un girone di ritorno da incubo: a Reggio Emilia il Sassuolo di Fabio Grosso si impone agevolmente, 2-0, sui rossoneri al termine di una partita dominata praticamente dall'inizio alla fine. Pronti-via e i padroni di casa vanno in vantaggio (5') con il bel sinistro di Domenico Berardi sul palo più lontano. La gara, poi, si complica ulteriormente a metà primo tempo (24') per via dell'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione. A quel punto il Diavolo, di fatto, scompare dal campo. Al primo tiro in porta della ripresa, 47', con Armand Laurienté arriva il raddoppio degli emiliani e per il Milan non c'è praticamente più nulla da fare. Non producono grande esito i cambi offensivi di Allegri a metà secondo tempo, il Sassuolo gestire il match con bravura e porta a casa la vittoria con pieno merito. Si complica terribilmente la strada del Diavolo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo diSassuolo-Milan 2-0 del 'Mapei Stadium'.

SASSUOLO-MILAN 2-0

Marcatori: 5' Berardi, 47' Laurienté

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (40' Coulibaly), Muharemović, Garcia; Thorstvedt, Matić (46' Lipani), Koné; Berardi (59' Volpato), Nzola (84' Pinamonti), Laurienté (84' Fadera). A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Pedro Felipe, Romagna, Doig, Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. Allenatore: Grosso.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (59' Loftus-Cheek), Fofana (59' Pulisic), Jashari (66' Ricci), Rabiot, Estupiñán; R. Leão (59' Giménez), Nkunku (46' Athekame). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Bartesaghi, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 9' Tomori (M), 38' Matić (S), 71' Ricci (M), 77' Loftus-Cheek (M), 89' Volpato (S), 94' Fadera (S)

Espulsi: 24' Tomori (M) per doppia ammonizione.

Note: nessuna.

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