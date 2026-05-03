PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A News

SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A News

Fikayo Tomori, difensore AC Milan, qui al termine di Verona-Milan 0-1 di Serie A
Fikayo Tomori, al 24', lascia il Milan in dieci uomini sul campo del Sassuolo: doppia ammonizione per il centrale inglese e gara finita
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri resta in dieci uomini contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Al 24' infatti Fikayo Tomori, già ammonito, stende Armand Laurienté da dietro e rimedia il secondo cartellino giallo. Espulsione e Diavolo in inferiorità numerica per quasi 70 minuti sul campo dei neroverdi.

LEGGI ANCHE

Una vera e propria montagna da scalare, ora, per il Milan, che è già sotto di un gol per via della rete realizzata da Domenico Berardi dopo appena 5' di gioco.

Leggi anche
Sassuolo-Milan 1-0: Berardi sblocca subito il match | Serie A News
Carnevali prima di Sassuolo-Milan: “Koné? Non escludo che possa esserci un derby di Milano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA