Sassuolo-Milan 1-0: rossoneri in dieci, espulso Tomori | Serie A News

Una vera e propria montagna da scalare, ora, per il Milan, che è già sotto di un gol per via della rete realizzata da Domenico Berardi dopo appena 5' di gioco.
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SASSUOLO-MILAN
Il Milan di Massimiliano Allegri resta in dieci uomini contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.
Al 24' infatti Fikayo Tomori, già ammonito, stende Armand Laurienté da dietro e rimedia il secondo cartellino giallo. Espulsione e Diavolo in inferiorità numerica per quasi 70 minuti sul campo dei neroverdi.
Una vera e propria montagna da scalare, ora, per il Milan, che è già sotto di un gol per via della rete realizzata da Domenico Berardi dopo appena 5' di gioco.
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