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Sassuolo-Milan 1-0: Berardi sblocca subito il match | Serie A News

Domenico Berardi, attaccante Sassuolo
Domenico Berardi segna il suo 12esimo gol in 21 partite contro il Milan e porta avanti il Sassuolo nel match del 'Mapei Stadium'
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Al 5', il centrocampista Kristian Thorstvedt strappa il pallone dai piedi di Ardon Jashari e si invola sulla sinistra. Cede il pallone al centro ad Armand Laurienté che, dal limite dell'area, allarga la sfera sulla destra per Domenico Berardi. Conclusione di sinistro precisa nell'angolo lontano alla destra di Mike Maignan e neroverdi subito in vantaggio. Sassuolo-Milan 1-0 ...

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Per Berardi si tratta del 12esimo gol in 21 partite disputate contro il Milan. Praticamente una sentenza, l'attaccante classe 1994, ogni qualvolta vede la maglia rossonera.

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