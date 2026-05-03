In questo calcio sta scomparendo il suo ruolo: "Sì e non è un bel segnale. Questo vuol dire che il tempo passa e il modo di lavorare del dirigente cambia. Oggi la figura del dirigente a capo di società con competenze sportive viene sempre meno. Per quanto mi riguarda, del mio ruolo ne sono felice. In una società servono tante competenze per andare avanti e sapere quello che devi fare ti fa fare la differenza per avere una visione globale. Nel calcio queste figure stanno andando a scomparire, ma questo è un problema: sarebbe opportuno che nel nostro sistema ci siano persone che conoscono per evitare di fare figure come in questo periodo".