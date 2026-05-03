PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Carnevali prima di Sassuolo-Milan: “Koné? Non escludo che possa esserci un derby di Milano per lui”

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Carnevali prima di Sassuolo-Milan: “Koné? Non escludo che possa esserci un derby di Milano per lui”

Giovanni Carnevali amministratore delegato Sassuolo
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde
Redazione

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZNGiovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

In questo calcio sta scomparendo il suo ruolo: "Sì e non è un bel segnale. Questo vuol dire che il tempo passa e il modo di lavorare del dirigente cambia. Oggi la figura del dirigente a capo di società con competenze sportive viene sempre meno. Per quanto mi riguarda, del mio ruolo ne sono felice. In una società servono tante competenze per andare avanti e sapere quello che devi fare ti fa fare la differenza per avere una visione globale. Nel calcio queste figure stanno andando a scomparire, ma questo è un problema: sarebbe opportuno che nel nostro sistema ci siano persone che conoscono per evitare di fare figure come in questo periodo".

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Derby di mercato Milan-Inter per Koné? "Non ho parlato con nessuna delle due, ma abbiamo qualche richiesta da club dell'estero soprattutto. Koné è una vetrina internazionale e un giocatore di grande valore che sta dimostrando le sue capacità. Può essere che nasca un derby Milan-Inter, l'importante è trovare la soluzione migliore per lui e per noi".

Sul prossimo anno del Sassuolo. Ci sarà ancora Grosso? "In questo calcio le cose cambiano rapidamente.  Grosso ha ancora un anno di contratto con noi e sappiamo che ha fatto una stagione importante. Qui tanti allenatori hanno fatto stagioni importanti e percorsi di crescita. Questa è la società adatta per far crescere il mister. Dopodiché vedremo e non mi meraviglierei se dovesse arrivare una società importante per lui. In quel caso faremo le opportune valutazioni con lui".

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