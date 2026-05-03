Derby di mercato Milan-Inter per Koné? "Non ho parlato con nessuna delle due, ma abbiamo qualche richiesta da club dell'estero soprattutto. Koné è una vetrina internazionale e un giocatore di grande valore che sta dimostrando le sue capacità. Può essere che nasca un derby Milan-Inter, l'importante è trovare la soluzione migliore per lui e per noi".
Sul prossimo anno del Sassuolo. Ci sarà ancora Grosso? "In questo calcio le cose cambiano rapidamente. Grosso ha ancora un anno di contratto con noi e sappiamo che ha fatto una stagione importante. Qui tanti allenatori hanno fatto stagioni importanti e percorsi di crescita. Questa è la società adatta per far crescere il mister. Dopodiché vedremo e non mi meraviglierei se dovesse arrivare una società importante per lui. In quel caso faremo le opportune valutazioni con lui".
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