PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tare parla chiaro sul futuro del Milan: “C’è sintonia da parte di tutti”. E sul modulo …

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Tare parla chiaro sul futuro del Milan: “C’è sintonia da parte di tutti”. E sul modulo …

Igli Tare, direttore sportivo AC Milan
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Igli Tare, direttore sportivo rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZNIgli Tare, direttore sportivo rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Tare chiaro sul futuro del Milan

Su Koné: "Un giocatore che ha disputato un ottimo campionato con il Sassuolo. In Francia ha giocato in squadre importanti, può essere un uomo mercato per il Sassuolo".

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Sul vertice di mercato con Allegri e sul futuro. Tutte le parti in sintonia? "Sicuramente si, assolutamente si. Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione".

Le parole di Allegri sui giovani (i dettagli). Servono i giovani italiani e lo zoccolo duro azzurro: "Pensiamo di fare anche un ottimo lavoro con i ragazzi che vengono dal settore giovanile del Milan. Abbiamo un occhio di riguardo importante su questo".

Si pensa a un cambio modulo in vista della prossima stagione? "Si anche, guardiamo un po' le caratteristiche dei giocatori che permettono alla squadra di giocare diversamente da ora. Serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso".

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