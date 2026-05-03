Sul vertice di mercato con Allegri e sul futuro. Tutte le parti in sintonia? "Sicuramente si, assolutamente si. Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione".
Le parole di Allegri sui giovani (i dettagli). Servono i giovani italiani e lo zoccolo duro azzurro: "Pensiamo di fare anche un ottimo lavoro con i ragazzi che vengono dal settore giovanile del Milan. Abbiamo un occhio di riguardo importante su questo".
Si pensa a un cambio modulo in vista della prossima stagione? "Si anche, guardiamo un po' le caratteristiche dei giocatori che permettono alla squadra di giocare diversamente da ora. Serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso".
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