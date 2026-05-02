"Finché non arriviamo a fine stagione e al raggiungimento dell'obiettivo non possiamo dire cosa fare. Perché sposta di 100 milioni il mercato", questo riferendosi alla qualificazione in Champions League. Chiaro che alcuni giocatori (Goretzka per fare un esempio), scelgano la prossima destinazione contando anche la partecipazione alla competizione europea più importante. È un fatto economico, come ha fatto palesemente capire Allegri con le sue dichiarazioni e un fatto di lustro. I grandi campioni vogliono giocare la Champions League, non ci sono dubbi. Interessante anche il parere sui giovani, che Allegri ha citato senza una domanda precisa su di loro: "Ci sono anche dei giovani: rientrano Camarda, Comotto... Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono cinque dal settore giovanile". Forse un segnale anche per la rosa futura: Allegri vorrà testare questi giocatori quando rientreranno a Milanello e saranno a disposizione per il ritiro prima della stagione.