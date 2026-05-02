Poco campo e poca tattica nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Milan . Tanto, tantissimo spazio al mercato: era chiaro, visto il summit tra la dirigenza rossonera e l'allenatore durato 3 ore e andato in scena pochi giorni fa a 'Casa Milan'. Allegri si è lasciato andare più del solito, dando spunti molto interessante ( qui la frase sui 100 milioni ). Spazio ovviamente anche al possibile futuro di Rafael Leão . Anche oggi si è parlato di una possibile cessione del portoghese, con un possibile interesse per Nusa ( qui tutti i dettagli ).

Milan, Allegri risponde così sul futuro di Leão e Pulisic

Può esistere un Milan senza il suo numero 10? Allegri risponde senza andare nei dettagli: "Parlare di mercato ora non ha senso. Tutti dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo. Tutti poi faremo le valutazioni e cercheremo di capire come migliorare". Poco dopo, all'allenatore del Milan è stata fatta una domanda simile su Pulisic, l'altro attaccante che sta faticando molto (0 gol nel 2026). Allegri ha risposto secco, senza giri di parole: "Sul futuro no. Pulisic è del Milan ed è importante. Difficile trovarne come lui in giro. Ci sono valori assoluti che non cambiano. È un giocatore importante". Una sorta di 'veto' sulla possibile cessione. Allegri è stato abbastanza chiaro: il numero 11 rossonero non si tocca in vista del mercato estivo. C'è una netta differenza rispetto alla risposta molto meno precisa sul futuro di Leão. Ovviamente, spazio aperto a tutte le interpretazioni del caso, ma le due risposte di Allegri fanno riflettere molto.