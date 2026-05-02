“Goretzka apre all’Italia, il Milan insiste”, l’annuncio di Romano fa sperare

Le ultime novità arrivano dal giornalista Fabrizio Romano, direttamente dal proprio canale WhatsApp: "Leon Goretzka ha dato apertura all’Italia, con il Milan che insiste dopo le chiamate di Juve e Napoli nei mesi scorsi", viene rivelato. Ma occhio ai possibili ostacoli, visto che i costi tra commissioni e stipendio restano alti. Goretzka vorrebbe prendere la decisione finale prima dei Mondiali 2026 negli USA. Per il Milan ci sarebbe la concorrenza di club esteri. Occhio agli aggiornamenti nei prossimi giorni: come rivela Romano, i contatti continueranno presto con tutti i club per valutare le opzioni, i progetti e i costi. Il Milan resta in prima linea per il colpo Goretzka.