Aggiornamenti costanti sul possibile colpo di calciomercato per il centrocampo del Milan. I rossoneri puntano con forza il profilo di Leon Goretzka: tedesco, classe 1995 in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero. Il Diavolo potrebbe offrire un triennale da 5 milioni a stagione e un ruolo centrale nel progetto. Per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri sarebbe la mezzala destra perfetta. Fofana può essere ceduto, così come Loftus-Cheek: inserire un profilo importante come quello di Goretzka senza pagare il cartellino, potrebbe essere un'occasione più unica che rara per una squadra come il Milan.
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“Goretzka apre all’Italia, il Milan insiste”, l’annuncio di Romano fa sperare
Leon Goretzka resta un obiettivo importante per il calciomercato del Milan: arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile colpo. Ecco quanto risulta al giornalista Fabrizio Romano
Calciomercato Milan, Goretzka apre all'Italia
Le ultime novità arrivano dal giornalista Fabrizio Romano, direttamente dal proprio canale WhatsApp: "Leon Goretzka ha dato apertura all’Italia, con il Milan che insiste dopo le chiamate di Juve e Napoli nei mesi scorsi", viene rivelato. Ma occhio ai possibili ostacoli, visto che i costi tra commissioni e stipendio restano alti. Goretzka vorrebbe prendere la decisione finale prima dei Mondiali 2026 negli USA. Per il Milan ci sarebbe la concorrenza di club esteri. Occhio agli aggiornamenti nei prossimi giorni: come rivela Romano, i contatti continueranno presto con tutti i club per valutare le opzioni, i progetti e i costi. Il Milan resta in prima linea per il colpo Goretzka.
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