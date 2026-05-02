I rumors parlavano di un possibile accordo tra Milan e il club spagnolo per circa 10 milioni di euro più bonus, ma saltò tutto, anche per dei dubbi intorno alla salute di Pubill. Tanto è vero che il Milan controllò lo stato del ginocchio del giocatore. Il terzino destro fu poi acquistato dall'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro, con una grande intuizione di Simeone: schierarlo al centro della difesa degli spagnoli, accanto a un altro ex obiettivo del Milan, ovvero Hancko. Contro l'Arsenal, nella semifinale di andata in Champions League, è stato tra i migliori della difesa dell'Atletico, non subendo mai un dribbling e vincendo 4 duelli (dati Sofascore). Il suo valore (secondo il sito transfermark) è già salito a 28 milioni di euro, ma potrebbe salire ancora di più, visto quanto gioca bene e la sua giovane età. Per il Milan può essere considerato un rimpianto? Pubill sarebbe arrivato probabilmente al posto di Athekame, come terzino/esterno di destra. Viste le sue prestazioni da difensore centrale, sarebbe stato davvero un braccetto di destra perfetto nel 3-5-2 di Allegri, considerando le sue qualità di letture difensive e corsa. Un peccato per il Milan.