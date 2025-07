Calciomercato Milan, frenata improvvisa per Pubill: ecco il vero motivo

Il Milan avrebbe attuato una frenata nella trattativa per portare in rossonero Marc Pubill in questo calciomercato: ecco il vero motivo

Uno dei nomi più caldi del calciomercato del Milan in questi ultimi giorni è senza ombra di dubbio Marc Pubill. Il terzino spagnolo, infatti, è stato individuato come il candidato principale per la fascia destra, dove il club rossonero non ha di fatto un vero e proprio titolare. Kyle Walker è tornato al Manchester City, prima di ritornare in prestito al Burnley, e Alex Jimenez potrebbe essere impiegato più in avanti, così come Alexis Saelemaekers. Per questo motivo il Diavolo avrebbe messo nel mirino l'iberico di proprietà dell'Almeria, che sarebbe il preferito della dirigenza.