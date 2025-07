Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. 42 partite totali in stagione, di cui 31 da titolare. 66 minuti di media. Meno di due tiri a gara. Un dato molto significativo come i gol: solo 7 accompagnati da 8 assist. Forse poco per quello che cerca il Milan: i rossoneri vorrebbero un attaccante forte in area di rigore, che possa segnare in tanti modi. Un po' alla Giroud. Questi dati non confortano molto. I tocchi medi in area di rigore avversaria solo quasi 5 con i duelli vinti al di sotto del 50%. Anche la percentuale realizzata non è elevata: meno del 9%, così come le conversioni di grandi occasioni (sotto il 20%).