Calciomercato Milan, Moretto: “Jashari, si forza la mano. Nuovi contatti”

"Nel corso della prossima settimana Jorge Mendes, agente di Estupinan, è atteso in Inghilterra per discutere di tante tematiche, ma non è da escludere una mossa per liberarlo dal Brighton. Distanza di 7-8 milioni: offerta di 13 milioni, rischiesta di 20. Il lavoro di Mendes servirà proprio per trovare un accordo tra i club". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Estupinan, Javi Guerra e Ardon Jashari. Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.