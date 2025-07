Calciomercato Milan, Estupinan: c’è il rilancio! La possibile soluzione

Calciomercato Milan, Estupinan del Brighton resterebbe la prima soluzione per il post Theo Hernandez. C'è già stato un rilancio: le ultime

Calciomercato Milan, Estupinan del Brighton resta il primo obiettivo per la fascia sinistra. Il Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe avanzato una prima offerta e aggiunto già un rilancio: i rossoneri sarebbero passati dai 12 milioni iniziali ai 15 sul tavolo. Il club inglese ne vorrebbe almeno 23, ma la trattativa continuerebbe. Il giocatore spingerebbe per il Milan, conscio di avere una sorta di via libera nel caso di un interesse di un big club.