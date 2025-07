Calciomercato Milan, Matteo Moretto rivela un accordo con Pervis Estupinan. Serve un rilancio per chiudere col Brighton nei prossimi giorni

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha raggiunto un accordo totale con il terzino ecuadoregno del Brighton , Pervis Estupinan .

Calciomercato Milan, Estupinan dice di sì al Diavolo!

Il calciatore spinge per vestire rossonero, ma la prima offerta del Milan da 13 milioni non è stata sufficiente. Ora il club di Via Aldo Rossi è pronto a rilanciare. Il Brighton chiede circa 20 milioni, ma c’è fiducia da parte del Milan di chiudere l’affare già nei prossimi giorni.