Calciomercato Milan, ecco il piano per arrivare a Vlahovic

Calciomercato Milan, la strategia per Vlahovic — A quel punto, con il gradimento di Vlahovic al trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, con cui ha già condiviso parte della sua esperienza alla Juve, la strada per il Milan sarà un po' meno in salita. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto, per Vlahovic, un contratto importante.

Più basso, comunque, rispetto ai 12 milioni di euro netti che percepirebbe alla Juve in questa stagione. Il Milan, senza Champions League, vorrebbe comunque sforzarsi per lui, arrivando a 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati ai gol e alla vittoria dello Scudetto.

Il suo stipendio crescerebbe nelle annate future — Con lo stipendio di Vlahovic che, però, crescerebbe nelle annate future con l’ingresso nelle prime quattro (o cinque, a seconda del ranking UEFA). Il nodo della trattativa? La Juventus spera sempre che arrivi un'offerta per il suo cartellino che consenta al club di non perderci un euro (a bilancio pesa per circa 19,5 milioni di euro).

E il Milan, quindi, osserva e aspetta che ci siano le condizioni giuste per entrare in scena. Al tempo stesso vengono monitorate anche le altre opzioni: Rasmus Højlund, proposto ai rossoneri, può essere un’opzione solo in prestito perché non ha le caratteristiche del “9” puro, ma non va scartato a priori.