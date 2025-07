Calciomercato Milan, Jashari altro indizio: salta la Supercoppa

Calciomercato Milan, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, non è presente con la squadra per il tour pre stagionale asiatico, ma è rimasto in Italia. Si lavora su più tavoli per il mercato. A centrocampo resta un solo obiettivo, almeno per il momento: Ardon Jashari del Bruges. Con la squadra belga non c'è ancora l'accordo dopo l'ultimo rilancio rossonero, ma ci potrebbero essere degli indizi importanti, almeno secondo 'Il Corriere dello Sport'. Ecco le ultime novità.