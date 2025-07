Milan, Van der Elst: “40 milioni per Jashari? Devono essere realisti”

"Non riesco a capire come qualcuno si rifiuti di allenarsi. Sta succedendo sempre più spesso, una ricetta collaudata. Penso sia inaccettabile. Non riesco ad immaginare come si possa sentire a suo agio". François Van der Elst, ex calciatore belga, parla così della situazione tra Milan e Bruges riguardo Ardon Jashari. Le sue parole a Het Nieuwsblad: "Muro del Brugge? Quando leggo che vogliono 40 milioni per Jashari, penso: sono un sacco di soldi. È un ottimo giocatore, non fraintendetemi".