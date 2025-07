Calciomercato Milan, Ardon Jashari, primo obiettivo del centrocampo rossonero, non è stato convocato dal Bruges per la Supercoppa del Belgio

Domani il Bruges scenderà in campo contro l'Union Saint Gilloise nella partita valida per la Supercoppa del Belgio. Tra i convocati non figura Ardon Jashari, obiettivo del centrocampo del Milan.