Milan, Pubill ed Estupinan i terzini? Occhio agli infortuni: i dati dicono …

Milan , Pubill ed Estupinan i prescelti per essere i terzini titolari? I rossoneri devono chiudere almeno un colpo per fascia visto che a sinistra c'è stata la partenza di Theo Hernandez e a destra il mancato riscatto di Walker. Per Estupinan, secondo le ultime di mercato, la dirigenza rossonera vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro totali, mentre per Pubill si parla di circa 15 milioni di euro. Quello che preoccupa è la questione infortuni. Ieri il club ha monitorato il ginocchio del terzino spagnolo dell'Almeria: test superato, ma anche il terzino del Brighton preoccupa per una lunga lista di infortuni. Ecco i numeri.

Andiamo a vedere le partite saltate dai due terzini per infortunio grazie a 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Per Pubill la cartella clinica preoccupante risale alla stagione 2023-24 in cui ha saltato 121 giorni proprio per infortunio, con due infortuni diversi perdendo la bellezza di 22 partite stagionali. Molte, ma durante l'ultima stagione non ha avuto problemi.