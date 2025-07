Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti più approfonditi per Embolo”

Un importante aggiornamento di mercato sul tema è arrivato da Matteo Moretto nella serata di ieri. Ecco cosa ha detto l'esperto di calciomercato all'interno di un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

La situazione Embolo — Di seguito, le parole di Moretto.

La soluzione più facile dal punto di vista economico: "Il Milan sta cercando un profilo di presenza, un calciatore forte fisicamente che possa riempire l'area di rigore e completare il reparto insieme a Santi Gimenez. Vi abbiamo raccontato di come Embolo circa un mese fa sia stato proposto. Oggi vi ho spiegato come alla fine possa essere la soluzione forse economicamente più semplice per il Milan".

Le condizioni del possibile affare: "Non è il primo profilo che il Milan considera all'interno della propria lista. Embolo in questo momento guadagna circa 3 milioni di euro netti al Monaco. Ha un contratto in scadenza nel 2026, può uscire dal Monaco. Il club è aperto ad ascoltare offerte intorno ai 15 milioni di euro garantiti".

La notizia: "L'aggiornamento è che anche oggi il Milan ha avuto dei contatti per analizzare i costi dell'operazione, quindi contatti un po' più approfonditi per capire quale può essere la strada per arrivare a Embolo. Quindi, di fatto, il Milan è passato dalla proposta all'approfondire la situazione di Embolo".

Non è comunque la priorità: "Ribadiamo. Non è sicuramente il primo nome, ma è un nome che forse per costi è facilmente raggiungibile".

Il retroscena: "In uno degli ultimi mercati Embolo è stato cercato dal Como di Cesc Fabregas".