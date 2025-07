Calciomercato Milan, accordo con Pubill. Doué resta sullo sfondo

Milan, Doué o Pubill come nuovo terzino destro? Il difensore dello Strasburgo e quello dell'Almeria sembrerebbero essere le due opzioni principali per i rossoneri in questa sessione di calciomercato. La dirigenza rossonera dovrà prendere una decisione molto importante visto che il Milan non ha riscattato Walker e dovrebbe cedere Emerson Royal. La differenza principale potrebbe essere il prezzo: lo spagnolo potrebbe costare molto meno.