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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: l’indizio Mateta e la verità su Goretzka e Grimaldo

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: da Goretzka all'indizio su Mateta. Sogno Grimaldo
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, sabato 2 maggio 2026: tantissime notizie sul mercato dei rossoneri, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si prepara per giocare la sfida di Serie A contro il Sassuolo: mancano solo quattro giornate al termine della stagione e il Diavolo cerca punti per blindare la Champions League (mancano sei punti per la matematica qualificazione). Occhio però sempre al mercato, con la dirigenza rossonera molto attenta: il punto su Leon Goretzka. Occhio al profilo di Nusa per le fasce. In attacco rispunta Mateta, mentre ci potrebbe essere il grande colpo Grimaldo. Le top news del 2 maggio 2026 da Pianeta Milan.

Goretzka si avvicina al Milan? Notizie contrastanti 

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Continuano le notizie intorno al possibile colpo di calciomercato per il Milan, ovvero Leon Goretzka. Il centrocampista sarebbe la mezzala fisica ideale per il 3-5-2 di Allegri e arriverebbe a zero per quanto riguarda il cartellino, con il Milan che potrebbe offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Il giornalista Niccolò Ceccarini, su 'Tuttomercatoweb', parla di un colpo più vicino, con contatti proficui con il suo agente. Pellegatti va contro corrente: il giornalista rivela di come alla società non piacca molto il profilo di Goretzka.

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Mateta, spunta un nuovo indizio

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Si riaccende il colpo Mateta? Il Milan è stato a un passo da acquistare l'attaccante del Crystal Palace a gennaio, per circa 30 milioni di euro. Operazione saltata proprio l'ultimo giorno per i problemi al ginocchio del francese. A livello tattico, Mateta sarebbe una prima punta fisica da inserire nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, quello che manca in questa stagione. Ecco il possibile indizio per l'estate: l'agente del francese, come riporta il giornalista Nicolò Schira, era a Milano questa settimana per vedere Milan-Juventus a San Siro. Vedremo se si riaccenderà la trattativa per i rossoneri.

Occhio alla possibilità Nusa

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Il giornalista Niccolò Ceccarini, su 'Tuttomercatoweb', riporta anche le ultime novità per quanto riguarda il futuro di Rafael Leão al Milan. I rossoneri sarebbero disposti ad ascoltare possibili offerte in estate per il proprio numero 10. In caso di cessione occhio al profilo di Nusa. Ala sinistra classe 2005 che gioca al Lipsia. Il prezzo potrebbe essere alto, si parla di una richiesta di 35 milioni di euro. A livello tattico, poi, potrebbe avere gli stessi problemi di Leão: nel 3-5-2 non può giocare come quinto di centrocampo, visto che manca la qualità in difesa e in attacco sarebbe limitato come seconda punta.

A sinistra pronto il grande colpo Grimaldo

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A sinistra il Milan potrebbe avere bisogno di un colpo importante. Bartesaghi dovrà rinnovare il contratto e occhio al pericolo Premier League (leggi qui i dettagli). Estupiñán è in partenza dopo una stagione deludente. Occhio quindi al profilo di Grimaldo: il sito fussballdaten.de parla di un forte interesse del Barcellona, con Milan e Juventus in corsa. Grimaldo è letale sui calci piazzati ed è un goleador: in carriera ha segnato 10 gol con 13 assist in 62 presenze in Champions League. Inoltre, il suo contratto con il Bayer Leverkusen scade nel 2027, il che potrebbe favorire la sua cessione in estate.

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