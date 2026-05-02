Mateta, spunta un nuovo indizio — Si riaccende il colpo Mateta? Il Milan è stato a un passo da acquistare l'attaccante del Crystal Palace a gennaio, per circa 30 milioni di euro. Operazione saltata proprio l'ultimo giorno per i problemi al ginocchio del francese. A livello tattico, Mateta sarebbe una prima punta fisica da inserire nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, quello che manca in questa stagione. Ecco il possibile indizio per l'estate: l'agente del francese, come riporta il giornalista Nicolò Schira, era a Milano questa settimana per vedere Milan-Juventus a San Siro. Vedremo se si riaccenderà la trattativa per i rossoneri.

Occhio alla possibilità Nusa — Il giornalista Niccolò Ceccarini, su 'Tuttomercatoweb', riporta anche le ultime novità per quanto riguarda il futuro di Rafael Leão al Milan. I rossoneri sarebbero disposti ad ascoltare possibili offerte in estate per il proprio numero 10. In caso di cessione occhio al profilo di Nusa. Ala sinistra classe 2005 che gioca al Lipsia. Il prezzo potrebbe essere alto, si parla di una richiesta di 35 milioni di euro. A livello tattico, poi, potrebbe avere gli stessi problemi di Leão: nel 3-5-2 non può giocare come quinto di centrocampo, visto che manca la qualità in difesa e in attacco sarebbe limitato come seconda punta.

A sinistra pronto il grande colpo Grimaldo — A sinistra il Milan potrebbe avere bisogno di un colpo importante. Bartesaghi dovrà rinnovare il contratto e occhio al pericolo Premier League (leggi qui i dettagli). Estupiñán è in partenza dopo una stagione deludente. Occhio quindi al profilo di Grimaldo: il sito fussballdaten.de parla di un forte interesse del Barcellona, con Milan e Juventus in corsa. Grimaldo è letale sui calci piazzati ed è un goleador: in carriera ha segnato 10 gol con 13 assist in 62 presenze in Champions League. Inoltre, il suo contratto con il Bayer Leverkusen scade nel 2027, il che potrebbe favorire la sua cessione in estate.