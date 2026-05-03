Sassuolo-Milan 2-0: raddoppio di Laurienté per i neroverdi | Serie A News

Il secondo tempo, quindi, inizia ancora peggio per i rossoneri rispetto al primo. Per Laurienté, numeri alla mano, sono 5 gol in 5 partite contro il Diavolo. Un'altra bestia nera oltre Domenico Berardi.
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SASSUOLO-MILAN
Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.
Al 47' scambio tra Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté al limite dell'area rossonera; il francese si accentra e, con una botta di destro, sorprende Mike Maignan sul suo palo. Sassuolo-Milan 2-0 ....
Il secondo tempo, quindi, inizia ancora peggio per i rossoneri rispetto al primo. Per Laurienté, numeri alla mano, sono 5 gol in 5 partite contro il Diavolo. Un'altra bestia nera oltre Domenico Berardi.
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