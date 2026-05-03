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Sassuolo-Milan 2-0: raddoppio di Laurienté per i neroverdi | Serie A News

Armand Laurienté, attaccante Sassuolo
Armand Laurienté raddoppia per il Sassuolo contro il Milan ad inizio ripresa nel match del 'Mapei Stadium'. Ora si fa durissima per il Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Al 47' scambio tra Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté al limite dell'area rossonera; il francese si accentra e, con una botta di destro, sorprende Mike Maignan sul suo palo. Sassuolo-Milan 2-0 ....

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Il secondo tempo, quindi, inizia ancora peggio per i rossoneri rispetto al primo. Per Laurienté, numeri alla mano, sono 5 gol in 5 partite contro il Diavolo. Un'altra bestia nera oltre Domenico Berardi.

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