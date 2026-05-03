Sassuolo-Milan 1-0 (45′): Leao spreca, rosso per Tomori | Serie A News

Il Sassuolo è scatenato e, al 7', va vicino al raddoppio con M'Bala Nzola in contropiede: Maignan, stavolta, si distende sulla sua sinistra e para. È Matteo Gabbia, poi, al 10', a chiudere all'ultimo in area di rigore su Laurienté lanciato a rete. Un inizio shock per il Milan di Allegri a Reggio Emilia. Il Diavolo prova a ridestarsi, al 17', con Christopher Nkunku che si invola in area di rigore neroverde: contatto, il francese va giù ma per l'arbitro Fabio Maresca - anche stavolta come nel caso Gabbia-Laurienté - non c'è penalty.

Gol a freddo, espulsione taglia-gambe: Milan, quanta fatica — Occasione colossale, poi, al 19', con Rafael Leão che scappa verso la porta del Sassuolo, si accentra e da posizione favorevole, appena fuori dall'area, va alla conclusione di sinistro. C'è solo la potenza, però, perché il pallone termina di poco fuori dal palo alla sinistra della porta difesa da Stefano Turati. La partita, poi, prende una piega decisamente favorevole al Sassuolo al 24' perché Fikayo Tomori, già ammonito, stende Laurienté da dietro e rimedia il secondo cartellino giallo. Espulsione e Diavolo in dieci uomini.

Per poco il Sassuolo non ne approfitta subito. Al 26', infatti, Thorstvedt ruba la sfera a Gabbia in area di rigore e mentre sta per tirare in porta a Maignan battuto, si fa chiudere all'ultimo da un recupero prodigioso di Strahinja Pavlović. Cambia, Grosso, al 40', togliendo dal campo l'infortunato Jay Idzes e inserendo al suo posto, sul terreno di gioco, Woyo Coulibaly. L'arbitro assegna 3' di recupero, nel corso dei quali va al tiro Alexis Saelemaekers: sinistro che termina a lato.

Sassuolo-Milan 1-0 al 45': pessimo primo tempo dei rossoneri, che hanno iniziato male con il gol subito a freddo e proseguito peggio con l'espulsione di Tomori. Risalire la china e portare via un risultato positivo dal 'Mapei Stadium', oggi, sarà una vera e propria impresa.