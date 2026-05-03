Sebastian Walukiewicz, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ nell'intervallo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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SASSUOLO-MILAN
Sassuolo, Walukiewicz all’intervallo del match contro il Milan: “Dobbiamo rimanere concentrati”
Sebastian Walukiewicz, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ nell'intervallo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
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“Dobbiamo rimanere concentrati. Nei primi 30' abbiamo fatto bene, poi abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi semplici. Se vogliamo portare a casa questi punti dobbiamo mantenere alta la concentrazione"
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