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Sassuolo, Walukiewicz all’intervallo del match contro il Milan: “Dobbiamo rimanere concentrati”

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Sebastian Walukiewicz, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ nell'intervallo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sebastian Walukiewicz, giocatore neroverde, ha parlato a ‘DAZN’ nell'intervallo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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“Dobbiamo rimanere concentrati. Nei primi 30' abbiamo fatto bene, poi abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi semplici. Se vogliamo portare a casa questi punti dobbiamo mantenere alta la concentrazione"

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