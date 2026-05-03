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Milan, Tare sulla scia di Allegri: “Abbiamo un occhio di riguardo importante sul settore giovanile”

Igli Tare direttore sportivo Milan
Dopo le parole di Allegri in conferenza sui giovani del Milan, anche il ds Igli Tare ha speso parole importanti per il settore giovanile
Redazione

"Ci sono anche dei giovani: rientrano Camarda, Comotto... Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono cinque dal settore giovanile". Questo è un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Sassuolo-Milan (clicca qui per seguire il live testuale della gara). Senza nessuna domanda precisa sui giovani del Milan, il tecnico rossonero sembra aver voluto mandare un preciso segnale alla società per il futuro della rosa del Milan: i giovani forti li abbiamo già in casa, sul mercato concentriamoci su qualche giocatore più esperto.

Oggi, pochi minuti prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato anche lui sull'importanza del settore giovanile rossonero e di uno zoccolo azzurro per il futuro del Diavolo. Ecco, quindi le sue dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN'.

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"Pensiamo di fare anche un ottimo lavoro con i ragazzi che vengono dal settore giovanile del Milan. Abbiamo un occhio di riguardo importante su questo".

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