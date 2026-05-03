"Ci sono anche dei giovani: rientrano Camarda, Comotto... Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono cinque dal settore giovanile". Questo è un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Sassuolo-Milan (clicca qui per seguire il live testuale della gara). Senza nessuna domanda precisa sui giovani del Milan, il tecnico rossonero sembra aver voluto mandare un preciso segnale alla società per il futuro della rosa del Milan: i giovani forti li abbiamo già in casa, sul mercato concentriamoci su qualche giocatore più esperto.