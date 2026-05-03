Prima di Sassuolo-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha parlato di Ismaël Koné, centrocampista neroverde ed obiettivo di mercato per il Diavolo

In questi minuti il Milan di Massimiliano Allegri è in campo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per la sfida col Sassuolo di Fabio Grosso , valida per la 35^ giornata di Serie A. Per i rossoneri si tratta di una partita fondamentale per la corsa Champions . Con una vittoria quest'oggi, il Diavolo blinderebbe il ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Come ha spiegato ieri in conferenza stampa Max Allegri, la Champions vale tanto soprattutto per quanto riguarda il calciomercato estivo. Nei prossimi mesi, infatti, i rossoneri dovranno costruire un Milan vincente passando dalle scelte in estate.

Tra i nomi valutati per il centrocampo, oltre all'obiettivo Leon Goretzka che si libererà a zero dal Bayern Monaco, c'è quello di Ismaël Koné, mezzala che sta brillando nel Sassuolo di Grosso e in campo in questi minuti contro i rossoneri. Nel pre-gara, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha speso belle parole per il canadese ai microfoni di 'DAZN':