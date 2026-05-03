Il Milan torna in campo: oggi, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo alla ricerca dei punti per conquistare la Champions League. Servono ancora due vittorie per centrare la matematica qualificazione. Con i possibili tre punti, il Diavolo riaggancerebbe il Napoli al secondo posto in campionato. Ieri, alla vigilia della partita, Allegri ha parlato anche del mercato, con una citazione che non è passata inosservata "La Champions sposta 100 milioni sul mercato". Oggi, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale 'YouTube', criticando le scelte della società rossonera, ma esaltando Allegri.
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Pellegatti: “Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse”
Milan, Pellegatti esalta ancora Allegri
"Pensate dove saremmo senza Massimiliano Allegri. La gente non capisce la sua importanza nella gestione della società. L'Inter vince, e il Milan che intenzione ha? Su Goretzka leggo che le commissioni sono alte. Basta, discutiamo sempre della stessa storia". Pellegatti critica anche i soliti discorsi: ovvero che i giovani possono essere rivenduti, mentre i giocatori esperti no. Poi spazio alle giovanili del Milan "Ma è una gestione questa?", tuona il giornalista parlando del Milan Primavera e del Milan Futuro. "Vogliamo capire quale sarà il nostro futuro? Vogliamo vincere la seconda stella o vogliamo aspettare altre 15 anni? Solamente per capire se interessa, e l'Inter intanto vince il campionato. E meno male che c'è Allegri. Senza di lui non so dove finiamo e viene ancora criticato. L'unica garanzia che ho è Allegri: se rimane vuol dire che ricostruiscono la squadra. Se va via sarà l'apocalisse".
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