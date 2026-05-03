Pellegatti: “Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse”

"Pensate dove saremmo senza Massimiliano Allegri. La gente non capisce la sua importanza nella gestione della società. L'Inter vince, e il Milan che intenzione ha? Su Goretzka leggo che le commissioni sono alte. Basta, discutiamo sempre della stessa storia". Pellegatti critica anche i soliti discorsi: ovvero che i giovani possono essere rivenduti, mentre i giocatori esperti no. Poi spazio alle giovanili del Milan "Ma è una gestione questa?", tuona il giornalista parlando del Milan Primavera e del Milan Futuro. "Vogliamo capire quale sarà il nostro futuro? Vogliamo vincere la seconda stella o vogliamo aspettare altre 15 anni? Solamente per capire se interessa, e l'Inter intanto vince il campionato. E meno male che c'è Allegri. Senza di lui non so dove finiamo e viene ancora criticato. L'unica garanzia che ho è Allegri: se rimane vuol dire che ricostruiscono la squadra. Se va via sarà l'apocalisse".