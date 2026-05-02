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Zauli (ex allenatore Fagioli) è sicuro: “La prossima Nazionale deve ripartire da Nicolò”

Nicolò Fagioli centrocampista Fiorentina
In esclusiva ai nostri microfoni, il mentore di Fagioli Lamberto Zauli ha spiegato perché la Nazionale deve ripartire dall'ex Juventus
Redazione

Negli ultimi giorni, il calciomercato è uno degli argomenti più caldi in orbita Milan con tantissimi nomi accostati ai rossoneri in vista della prossima stagione. Visto che l'obiettivo è tornare a vincere, nella prossima sessione estiva sono necessari colpi che alzino il livello della squadra. Tra i nomi più chiacchierati nelle ultime ore c'è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che tornerebbe molto utile al Milan per diversi motivi (qui la nostra analisi). Per scoprire di più del Fagioli uomo e calciatore, 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Lamberto Zauli, ex allenatore di Fagioli ai tempi della Juventus Under 23.

Tra i temi, abbiamo parlato con lui anche della Nazionale e della mancata convocazione di Fagioli negli scorsi playoff di marzo. Nicolò sta pagando ancora mediaticamente gli errori commessi fuori dal campo con il caso calcioscommesse e la conseguente squalifica? Ecco la risposta di chi lo conosce bene:

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“Gattuso è subentrato e solo da dentro si sanno determinate dinamiche. La prossima Nazionale deve partire da Fagioli, che è un calciatore giovane e che gioca da un po’ ad alti livelli. Parliamo sempre della mancanza di calciatori italiani forti, poi dipende se si vuole partire dalla tecnica o meno. Nicolò, nonostante gli errori commessi fuori dal campo, ha avuto sempre la capacità di rialzarsi e di riprendersi in mano la sua carriera".

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