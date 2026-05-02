In esclusiva ai nostri microfoni, il mentore di Fagioli Lamberto Zauli ha spiegato perché la Nazionale deve ripartire dall'ex Juventus

Negli ultimi giorni, il calciomercato è uno degli argomenti più caldi in orbita Milan con tantissimi nomi accostati ai rossoneri in vista della prossima stagione. Visto che l'obiettivo è tornare a vincere, nella prossima sessione estiva sono necessari colpi che alzino il livello della squadra. Tra i nomi più chiacchierati nelle ultime ore c'è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che tornerebbe molto utile al Milan per diversi motivi (qui la nostra analisi). Per scoprire di più del Fagioli uomo e calciatore, 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Lamberto Zauli, ex allenatore di Fagioli ai tempi della Juventus Under 23.