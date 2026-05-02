I numeri di Grimaldo

Classe 1995, in stagione Grimaldo ha realizzato 8 gol e 7 assist in Bundesliga e 4 gol e 3 assist in Champions, restando in campo per 3768 minuti in 43 partite. Sommando le reti tra tutte le competizioni, nessun giocatore del Milan ha segnato quanto lui quest'anno. Si tratta di un profilo apprezzato dal club rossonero, ma al momento dietro a giocatori come Bellanova, Palestra, Parisi e Cambiaso.