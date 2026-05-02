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Calciomercato Milan, Moretto: “Ecco quanto chiede il Leverkusen per Grimaldo”

Alejandro Grimaldo, obiettivo calciomercato Milan
Alejandro Grimaldo al Milan? Matteo Moretto svela la cifra richiesta dal Bayer Leverkusen per liberare l'esterno classe 1995
Redazione PM

Nel consueto con gli aggiornamenti di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alejandro Grimaldo. L'esterno sinistro spagnolo andrà in scadenza di contratto nel 2027 e ha recentemente dichiarato che un trasferimento al Milan sarebbe un onore per lui. Il club rossonero è alla ricerca di un laterale di esperienza da affiancare a Bartesaghi in caso di uscita di Estupinan. Di seguito, le parole di Moretto.

"Grimaldo può essere un nome importante e interessante per i mercato estivo. Ma non so se ne parleremo in chiave in Italia. La sua priorità è tornare in Spagna, ci sono due club che stanno monitorando la situazione. Il suo rendimento ha avuto un'impennata negli ultimi anni. 30 anni, nel pieno della sua maturità. Grimaldo può lasciare il Bayer Leverkusen per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ad oggi non mi risulta che ci siano contatti con club italiano. Qualora una squadra di Serie A dovesse entrare in contatto con il suo entourage ve lo faremo sapere"

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La richiesta di 15 milioni di euro per un calciatore del livello di Grimaldo rappresenta una grossa opportunità per il Milan. Il nodo resta legato all'ingaggio: club spagnoli potrebbero offrire uno stipendio più alto, oltre alla possibilità di tornare a giocare nel suo Paese d'origine.

I numeri di Grimaldo

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Classe 1995, in stagione Grimaldo ha realizzato 8 gol e 7 assist in Bundesliga e 4 gol e 3 assist in Champions, restando in campo per 3768 minuti in 43 partite. Sommando le reti tra tutte le competizioni, nessun giocatore del Milan ha segnato quanto lui quest'anno. Si tratta di un profilo apprezzato dal club rossonero, ma al momento dietro a giocatori come Bellanova, Palestra, Parisi e Cambiaso.

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