PIANETAMILAN news milan interviste Tare cuore rossonero: “Il giorno in cui il Milan mi ha chiamato è stato tra i più belli della mia vita”

INTERVISTE

Tare cuore rossonero: “Il giorno in cui il Milan mi ha chiamato è stato tra i più belli della mia vita”

Igli Tare, direttore sportivo Milan
Igli Tare racconta di quando il Milan gli ha offerto il ruolo di direttore sportivo: la sua intervista ai microfoni di 'DAZN'
Redazione PM

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata durante l'ultima puntata di 'Giorgia's Secret', format in onda su 'DAZN', condotto dalla giornalista Giorgia Rossi.

Tra i tanti temi toccati, il ds rossonero ha parlato anche di quando il Milan lo ha chiamato per offrirgli un ruolo in dirigenza. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni

LEGGI ANCHE

"Ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita".

Milan, i colpi di Tare

—  

Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza nel ruolo di direttore sportivo. Nel suo primo anno in rossonero, l'ex Lazio ha messo a segno diversi colpi interessanti. Tra gli acquisti più interessanti c'è sicuramente Zachary Athekame, esterno destro classe 2004 prelevato la scorsa estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro. In stagione, lo svizzero ha realizzato 1 gol e 2 assist in 25 presenza, restando in campo per un totale di 677 minuti.

Un giocatore che invece non ha rispettato le aspettative di Tare è stato Ardon Jashari, ma stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il Diavolo voglia concedergli un'altra stagione. La ciliegina sulla torta del lavoro svolto dal ds è stata senza dubbio l'intuizione che ha portato Luka Modric in rossonero: un colpo da maestro.

Leggi anche
Tare: “Cerco di meritarmi di far parte del Milan. Ecco cosa ci serve per entrare nella...
Mussa è sicuro: “Allegri in Nazionale? Non è l’allenatore giusto da cui ripartire....

© RIPRODUZIONE RISERVATA