Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza nel ruolo di direttore sportivo. Nel suo primo anno in rossonero, l'ex Lazio ha messo a segno diversi colpi interessanti. Tra gli acquisti più interessanti c'è sicuramente Zachary Athekame, esterno destro classe 2004 prelevato la scorsa estate dallo Young Boys per 10 milioni di euro. In stagione, lo svizzero ha realizzato 1 gol e 2 assist in 25 presenza, restando in campo per un totale di 677 minuti.

Un giocatore che invece non ha rispettato le aspettative di Tare è stato Ardon Jashari, ma stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il Diavolo voglia concedergli un'altra stagione. La ciliegina sulla torta del lavoro svolto dal ds è stata senza dubbio l'intuizione che ha portato Luka Modric in rossonero: un colpo da maestro.