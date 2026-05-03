+++ SASSUOLO-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
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Sassuolo-Milan di Serie A 2-0: presto le pagelle! | LIVE News
Restate con noi: a fine gara le pagelle in anteprima di PianetaMilan!
Termina qui Sassuolo-Milan: i neroverdi battono il diavolo di Allegri per 2-0, si complica la Champions per il Milan...
Segnalati 4 minuti di recupero
CAMBI SASSUOLO
Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Pinamonti e Fadera, fuori Nzola e Laurientè
AMMONIZIONE MILAN
Ammonito anche Ricci
CAMBIO MILAN
Fuori Jashari, dentro Ricci
CAMBI MILAN
Doppio cambio per Allegri: dentro Loftus, Gimenez e Pulisic. FuoriSaelemaekers, Fofana e Leao.
OCCASIONE SASSUOLO
Coulibaly passa palla a Nzola che stoppa e calcia malissimo, nulla da fare
OCCASIONE SASSUOLO
Neroverdi vicini al terzo gol con Thorsvedt, di testa
GOL SASSUOLO
Dopo pochi minuti dalla ripresa, Laurientè firma il raddoppio. Punta e salta subito Athekame tirando poi sul primo palo dal limite
Via al secondo tempo
Primo tempo assolutamente deludente per il Milan di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione.
Finisce qui il primo tempo di Sassuolo-Milan
Segnalati 3 minuti di recupero al Mapei
Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente. Nulla da fare
Tantissimi errori in fase di costruzione da parte di Jashari, partita assolutamente deludente
Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Milan, acqua da tutte le parti...
ESPULSIONE MILAN
Errore clamoroso di Tomori che, già ammonito precedentemente, si prende il secondo giallo per fallo 'stupido' su Laurientè
Il Milan prova a portarsi in avanti con Leao, la cui palla viene però strappata da Matic
Intervento molto rischioso di Gabbia in area su Laurientè, solo davanti a Maignan
AMMONIZIONE MILAN
Primo giallo della gara: fallo di Tomori su Thorstvedt
GOL SASSUOLO
Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei
Primo piccolo squillo da parte del Sassuolo: nessun problema per Maignan, sempre pronto
Tutto pronto al Mapei: inizia Sassuolo-Milan!
Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico.
Milan da Scudetto con Gila, Goretzka e Gabriel Jesus? Brocchi a DAZN: "Sono giocatori importanti e il Milan ha bisogno in quei ruoli. Servono giocatori con personalità forte. Ci metterei subito la firma".
Anche i giocatori di 'movimento' in campo per l'allenamento: Allegri ha scelto Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo.
Prime immagini dal 'Mapei Stadium': portiere rossoneri, con Maignan in testa, in campo per il riscaldamento.
Ecco le formazioni ufficiali della partita tra Sassuolo e Milan.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Pedro Felipe, Romagna, Doig, Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx, Fadera, Volpato, Moro, Pinamonti. Allenatore: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Füllkrug, Giménez. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A.
Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri cerca la qualificazione in Champions League e cambia in vista della partita di oggi. Ecco le mosse dell'allenatore rossonero
Oggi alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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