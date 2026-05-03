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Sassuolo-Milan di Serie A 2-0: presto le pagelle! | LIVE News

Sassuolo-Milan di Serie A: la partita del 'Mapei Stadium' in diretta | LIVE News
Alle 15:00, al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Redazione

03/05/2026 - 15:00
SASSUOLO
2-0
MILAN

Abbiamo appena pubblicato i voti della sfida.

Restate con noi: a fine gara le pagelle in anteprima di PianetaMilan!

90+4'
fine-match

Termina qui Sassuolo-Milan: i neroverdi battono il diavolo di Allegri per 2-0, si complica la Champions per il Milan...

90'

Segnalati 4 minuti di recupero

84'
cambio

CAMBI SASSUOLO 

Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Pinamonti e Fadera, fuori Nzola e Laurientè

71'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Ammonito anche Ricci

66'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Jashari, dentro Ricci

59'
cambio

CAMBI MILAN

Doppio cambio per Allegri: dentro Loftus, Gimenez e Pulisic. FuoriSaelemaekers, Fofana e Leao. 

55'

OCCASIONE SASSUOLO

Coulibaly passa palla a Nzola che stoppa e calcia malissimo, nulla da fare

50'
occasione

OCCASIONE SASSUOLO

Neroverdi vicini al terzo gol con Thorsvedt, di testa

47'
goal

GOL SASSUOLO

Dopo pochi minuti dalla ripresa,  Laurientè firma il raddoppio. Punta e salta subito Athekame tirando poi sul primo palo dal limite

45'
inzio-secondo-tempo

Via al secondo tempo

Primo tempo assolutamente deludente per il Milan  di Allegri: tantissimi errori in fase di costruzione, pochissime azioni degne di nota. L'espulsione di Tomori, per doppia ammonizione, inoltre, ha aggravato ancora di più la situazione. 

45+3'
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo di Sassuolo-Milan

45'

Segnalati 3 minuti di recupero al Mapei

44'

Fofana prova ad innescare Leao, ma Matic ferma tutto anticipatamente. Nulla da fare 

36'

Tantissimi errori in fase di costruzione da parte di Jashari, partita assolutamente deludente

27'

Pavlovic salva il possibile raddoppio grazie a Thorsvedt: il calciatore si trovava solo davanti a Maignan. Milan, acqua da tutte le parti...

23'
espulsione

ESPULSIONE MILAN

Errore clamoroso di Tomori che, già ammonito precedentemente, si prende il secondo giallo per fallo 'stupido' su Laurientè

21'

 

Il Milan prova a portarsi in avanti con Leao, la cui palla viene però strappata da Matic

11'

 Intervento molto rischioso di Gabbia in area su Laurientè, solo davanti a Maignan

8'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Primo giallo della gara: fallo di Tomori su Thorstvedt

5'
goal

GOL SASSUOLO

Jashari perde un contrasto contro Laurentiè che, molto sveglio, passa palla a Berardi che insacca poi nell'angolino basso di destra: 1-0 al Mapei

3'

Primo piccolo squillo da parte del Sassuolo: nessun problema per Maignan, sempre pronto

1'
inzio-match

Tutto pronto al Mapei: inizia Sassuolo-Milan!

Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. 

Tare a 'DAZN'. Tutti in sintonia al Milan? "Sicuramente si, assolutamente si"

Jashari parla così di Modric a 'DAZN': "Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi". 

Milan da Scudetto con Gila, Goretzka e Gabriel Jesus? Brocchi a DAZN: "Sono giocatori importanti e il Milan ha bisogno in quei ruoli. Servono giocatori con personalità forte. Ci metterei subito la firma". 

Anche i giocatori di 'movimento' in campo per l'allenamento: Allegri ha scelto Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo. 

Prime immagini dal 'Mapei Stadium': portiere rossoneri, con Maignan in testa, in campo per il riscaldamento. 

Ecco le formazioni ufficiali della partita tra Sassuolo e Milan

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Pedro Felipe, Romagna, Doig, Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx, Fadera, Volpato, Moro, Pinamonti. Allenatore: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Füllkrug, Giménez. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A

+++ SASSUOLO-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

SASSUOLO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI 

Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri cerca la qualificazione in Champions League e cambia in vista della partita di oggi. Ecco le mosse dell'allenatore rossonero

SASSUOLO-MILAN, STREAMING E DOVE VEDERLA 

Oggi alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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