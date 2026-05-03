PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Jashari prima di Sassuolo-Milan: “Abbiamo bisogno di Modric, per noi è chiave”

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Jashari prima di Sassuolo-Milan: “Abbiamo bisogno di Modric, per noi è chiave”

Jashari prima di Sassuolo-Milan: 'Abbiamo bisogno di Modric, per noi è chiave'
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata di Serie A, ha parlato a ‘DAZN’ Ardon Jashari, giocatore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZNArdon Jashari, giocatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Siamo tristi per Modric, perché è importantissimo per noi. Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi. Darò il mio meglio come sempre, con il mio gioco e la mia qualità. La cosa più importante è vincere come squadra". Su Magnanelli e i consigli: "Anche per lui è speciale. E' una leggenda qui. Ha giocato in quel ruolo e puoi ascoltarlo perché ha conoscenza del calcio. Spero di vincere per lui".

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