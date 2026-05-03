"Siamo tristi per Modric, perché è importantissimo per noi. Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi. Darò il mio meglio come sempre, con il mio gioco e la mia qualità. La cosa più importante è vincere come squadra". Su Magnanelli e i consigli: "Anche per lui è speciale. E' una leggenda qui. Ha giocato in quel ruolo e puoi ascoltarlo perché ha conoscenza del calcio. Spero di vincere per lui".