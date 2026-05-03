PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo, Koné prima del Milan: “Switch contro i rossoneri all’andata? No, ma il periodo è stato di svolta”

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Sassuolo, Koné prima del Milan: “Switch contro i rossoneri all’andata? No, ma il periodo è stato di svolta”

Ismaël Koné centrocampista Sassuolo
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Ismaël Koné, giocatore neroverde
Redazione

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZNIsmaël Koné, giocatore neroverde. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Contro il Milan all'andata hai fatto lo switch mentale? "Non direi in quella partita precisa, ma in quel periodo mi sentivo particolarmente bene a livello fisico e mentale. Quella è stata una svolta per la stagione".

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