Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Ismaël Koné, giocatore neroverde. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Sassuolo, Koné prima del Milan: “Switch contro i rossoneri all’andata? No, ma il periodo è stato di svolta”
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Sassuolo, Koné prima del Milan: “Switch contro i rossoneri all’andata? No, ma il periodo è stato di svolta”
Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Ismaël Koné, giocatore neroverde
Contro il Milan all'andata hai fatto lo switch mentale? "Non direi in quella partita precisa, ma in quel periodo mi sentivo particolarmente bene a livello fisico e mentale. Quella è stata una svolta per la stagione".
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