Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Ismaël Koné, giocatore neroverde

Prima di Sassuolo-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia , ha parlato a ‘DAZN’ Ismaël Koné , giocatore neroverde. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Contro il Milan all'andata hai fatto lo switch mentale? "Non direi in quella partita precisa, ma in quel periodo mi sentivo particolarmente bene a livello fisico e mentale. Quella è stata una svolta per la stagione".