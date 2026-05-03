Emerge il nome di Giorgio Schenone: il suo ruolo

Tra i dialoghi è emerso il nome 'Giorgio' che, secondo quanto riferisce il quotidiano, la Procura sta ipotizzando sia un intermediario. Tra le ipotesi al vaglio della Procura emerge il nome di Giorgio Schenone, attualmente club referee manager dell'Inter, con un passato da assistente arbitrale e in passato collaboratore dello stesso Gianluca Rocchi. Questa figura, introdotta dalla FIGC negli ultimi anni, ha il compito di fungere da tramite tra società e AIA. Tuttavia, per regolamento, i contatti non possono avvenire direttamente con il designatore arbitrale, ma devono passare attraverso il referente indicato dalla CAN per i rapporti con i club: nella stagione 2024/25 questo ruolo era ricoperto da Riccardo Pinzani, oggi passato ad Andrea De Marco.