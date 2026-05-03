In questa stagione, Sassuolo e Milan si sono affrontate soltanto una volta, nel match di andata disputatosi a 'San Siro' lo scorso 14 dicembre 2025. Risultato finale, 2-2. Neroverdi in vantaggio con Ismaël Koné (obiettivo di mercato proprio del Milan); poi doppietta di Davide Bartesaghi, ai suoi primi gol nella massima serie. Dopo un gol - regolare - annullato a Christian Pulisic, però, arrivò il pareggio degli emiliani, firmato da Armand Laurienté.
Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali del 'Mapei Stadium'—
Il Sassuolo arriva all'appuntamento con tutti i giocatori più importanti del suo organico a disposizione di Grosso. Recuperato, dopo due giornate di squalifica, anche Domenico Berardi, vera e propria bestia nera del Diavolo con 11 gol e 7 assist in 20 partite: giocherà titolare. Nel Milan, tutti presenti eccezion fatta per Luka Modrić, la grande assenza di giornata: al suo posto spazio in campo ad Ardon Jashari. Indisponibile per affaticamento anche David Odogu. Davanti con Rafael Leão gioca Christopher Nkunku. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan del 'Mapei Stadium'.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi, Coulibaly, Pedro Felipe, Romagna, Doig, Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx, Fadera, Volpato, Moro, Pinamonti. Allenatore: Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, Pulisic, Füllkrug, Giménez. Allenatore: Allegri.
Sarà Fabio Maresca, classe 1981, della sezione A.I.A. di Napoli, a dirigere Sassuolo-Milan. Finora Maresca ha incontrato il Sassuolo per 14 volte nella sua carriera, con uno 'score' di una vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte. Sono, invece, 17 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 17 agosto 2024, per Milan-Torino 2-2 di campionato.
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