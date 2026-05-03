È quasi tutto pronto, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, per Sassuolo-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 . I rossoneri di Massimiliano Allegri , reduci dal pareggio interno (0-0) contro la Juventus, puntano ad una vittoria per riagganciare al secondo posto in classifica del Napoli di Antonio Conte, ieri fermato sul pari a reti bianche in casa del Como. Sarebbe un passo importante verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

Al Diavolo, infatti, bastano 6 punti per l'aritmetica qualificazione: un traguardo che non può permettersi di fallire. Ma espugnare il campo della squadra di Fabio Grosso non sarà facile. Da quando è salito in Serie A, nella stagione 2013-2014, infatti, il Sassuolo ha spesso giocato brutti scherzi al Milan. Va però anche detto come, nel maggio 2022, proprio su questo campo i rossoneri abbiano festeggiato il loro ultimo Scudetto. L'auspicio è che la ricorrenza possa portare bene a Mike Maignan e compagni.