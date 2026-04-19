Tra poco, alle ore 15:00 , allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si affronteranno, per la 33^ giornata della Serie A 2025-2026 , l' Hellas Verona di Paolo Sammarco e il Milan di Massimiliano Allegri . I rossoneri, reduci dal k.o. interno contro l'Udinese, non potranno sbagliare: l'Inter, che ha liquidato 3-0 il Cagliari, è scappata via (+15) per lo Scudetto, ma il Napoli, sconfitto in casa 0-2 dalla Lazio, si è fermato di nuovo. Il secondo posto in classifica, pertanto, per il Diavolo dista soltanto 3 punti.

Vincere, per il Milan, vorrebbe dire allungare in classifica sulle rivali potenzialmente insidiose nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Con un successo sul campo degli scaligeri, il Diavolo di Allegri andrebbe a +8 su Como e Roma e a +12 sull'Atalanta, ponendosi, di fatto, in netto vantaggio nella corsa all'obiettivo. L'Hellas Verona, dal canto suo, è ad un piede e mezzo dalla Serie B: la salvezza, infatti, dista ben 10 punti e la sensazione è che manchi soltanto l'aritmetica a sancire la retrocessione. Ma ogni volta che una squadra incontra il Milan, si sa, moltiplica le energie e sforna la prestazione della vita. Quindi, attenzione.