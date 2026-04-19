In questa stagione Verona e Milan si sono affrontate soltanto una volta, nel girone d'andata, per l'ultima partita dell'anno solare 2025. A 'San Siro' finì 3-0 per i rossoneri con i gol di Christian Pulisic nel recupero del primo tempo (quello rimane, tutt'oggi, l'ultimo gol stagionale dell'attaccante statunitense) e con la doppietta di Christopher Nkunku (il primo su calcio di rigore) nella ripresa. Quelle furono le prime due reti del francese con la maglia rossonera.
Verona-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Bentegodi'—
Cosa bisogna aspettarsi da questo Verona-Milan oggi al 'Bentegodi'? Gli scaligeri di Sammarco (da giocatore è cresciuto nel settore giovanile milanista) ci arrivano senza il centrocampista tedesco di origine turca Suat Serdar e senza l'attaccante colombiano Daniel Mosquera.
I rossoneri di Allegri tornano al 3-5-2 e recuperano Matteo Gabbia, che ritrova un posto da titolare in difesa al posto di Koni De Winter. Ritornano anche dal 1' il difensore Fikayo Tomori e il centrocampista Youssouf Fofana, mentre a sorpresa è confermato Zachary Athekame sulla destra: fuori Alexis Saelemaekers. In attacco, avanti con Pulisic e Rafael Leão. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Verona-Milan del 'Bentegodi'!
VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradarić; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Vermeșan. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Verona-Milan. Finora Chiffi ha incontrato il Verona per 12 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono, invece, 15 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. L'ultimo incrocio, l'8 dicembre 2025, per Torino-Milan 2-3 di campionato.
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