PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Verona-Milan, le formazioni ufficiali: tre rientri importanti e una sorpresa per Allegri

FORMAZIONI

Verona-Milan, le formazioni ufficiali: tre rientri importanti e una sorpresa per Allegri

Formazioni ufficiali Verona-Milan 33^ giornata Serie A 2025-2026
Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi' di Verona: le scelte definitive dei due allenatori, Paolo Sammarco e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Tra poco, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si affronteranno, per la 33^ giornata della Serie A 2025-2026, l'Hellas Verona di Paolo Sammarco e il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, reduci dal k.o. interno contro l'Udinese, non potranno sbagliare: l'Inter, che ha liquidato 3-0 il Cagliari, è scappata via (+15) per lo Scudetto, ma il Napoli, sconfitto in casa 0-2 dalla Lazio, si è fermato di nuovo. Il secondo posto in classifica, pertanto, per il Diavolo dista soltanto 3 punti.

Vincere, per il Milan, vorrebbe dire allungare in classifica sulle rivali potenzialmente insidiose nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Con un successo sul campo degli scaligeri, il Diavolo di Allegri andrebbe a +8 su Como e Roma e a +12 sull'Atalanta, ponendosi, di fatto, in netto vantaggio nella corsa all'obiettivo. L'Hellas Verona, dal canto suo, è ad un piede e mezzo dalla Serie B: la salvezza, infatti, dista ben 10 punti e la sensazione è che manchi soltanto l'aritmetica a sancire la retrocessione. Ma ogni volta che una squadra incontra il Milan, si sa, moltiplica le energie e sforna la prestazione della vita. Quindi, attenzione.

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In questa stagione Verona e Milan si sono affrontate soltanto una volta, nel girone d'andata, per l'ultima partita dell'anno solare 2025. A 'San Siro' finì 3-0 per i rossoneri con i gol di Christian Pulisic nel recupero del primo tempo (quello rimane, tutt'oggi, l'ultimo gol stagionale dell'attaccante statunitense) e con la doppietta di Christopher Nkunku (il primo su calcio di rigore) nella ripresa. Quelle furono le prime due reti del francese con la maglia rossonera.

Verona-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Bentegodi'

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Cosa bisogna aspettarsi da questo Verona-Milan oggi al 'Bentegodi'? Gli scaligeri di Sammarco (da giocatore è cresciuto nel settore giovanile milanista) ci arrivano senza il centrocampista tedesco di origine turca Suat Serdar e senza l'attaccante colombiano Daniel Mosquera.

I rossoneri di Allegri tornano al 3-5-2 e recuperano Matteo Gabbia, che ritrova un posto da titolare in difesa al posto di Koni De Winter. Ritornano anche dal 1' il difensore Fikayo Tomori e il centrocampista Youssouf Fofana, mentre a sorpresa è confermato Zachary Athekame sulla destra: fuori Alexis Saelemaekers. In attacco, avanti con Pulisic e Rafael Leão. Ecco, dunque, le formazioni ufficiali di Verona-Milan del 'Bentegodi'!

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradarić; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Vermeșan. Allenatore: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Sarà Daniele Chiffi, classe 1984, della sezione A.I.A. di Padova, a dirigere Verona-Milan. Finora Chiffi ha incontrato il Verona per 12 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono, invece, 15 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. L'ultimo incrocio, l'8 dicembre 2025, per Torino-Milan 2-3 di campionato.

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