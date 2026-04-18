Tra pochi minuti torna in campo il Milan Primavera di Giovanni Renna. La squadra rossonera è alla ricerca di riscatto dopo il pari casalingo di lunedì pomeriggio contro l'Atalanta e l'occasione arriva nel weekend con un match esterno da vincere per confermare la bella prestazione vista contro i bergamaschi. Allo 'Stadio Enzo Ricci' di Sassuolo, alle ore 15:00 comincerà la sfida valida per la 34^giornata del campionato Primavera 1. L'Under 20 rossonera è reduce da quattro risultati utili consecutivi e spera di portare a casa i tre punti per tornare in pianta stabile nella parte sinistra della classifica, ma non sarà facile. Oggi, infatti, sul cammino del Milan Primavera c'è il Sassuolo di Emiliano Bigica, sedicesimo in classifica ma che arriva dalla bella vittoria per 3-1 in casa della Fiorentina. Lecito quindi aspettarsi un match entusiasmante e ricco di emozioni tra due squadre pronte a tutto per portare a casa i tre punti. Ecco, quindi, le scelte di formazione di Bigica e Renna per Sassuolo-Milan.