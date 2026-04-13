Milan Primavera-Atalanta 0-0, Renna: 'Ci è mancato solo il gol'

Sul ritorno a Vismara: "È stata una sensazione unica sia per me che per i ragazzi, perché giocare fino ad oggi sempre fuori casa non è stato semplice, soprattutto perché abbiamo una squadra molto giovane con due anni di età sotto, quindi è stata un'emozione incredibile che da oggi ci godiamo".

Su Sala che è venuto a dare una mano dal Milan Futuro: "Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani. Sala è il capitano dell'Under 23 e della nazionale. Qui c'è un progetto importante tra Milan Futuro e Primavera e i fatti sono questi. Quando scendono giù danno il 100%, ci mettono il cuore, ci mettono tutto e i nostri ragazzi devono prendere spunto da questi giocatori".

Sulla buona prestazione nonostante i tanti Under 23 dell'Atalanta: "Questo è un motivo d'orgoglio per i miei ragazzi, per me e lo staff perché stiamo facendo tanti sacrifici dall'inizio della stagione. I ragazzi stanno dando tutto in ogni allenamento per cercare di ridurre questo gap. Penso che non si parli più con la carta d'identità ma con la qualità dei miei giocatori".