PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan Primavera, Renna: “Ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Tornare a Vismara un’emozione unica”

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Milan Primavera, Renna: “Ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Tornare a Vismara un’emozione unica”

Milan Primavera-Atalanta 0-0, Renna: 'Ci è mancato solo il gol'
Giovanni Renna così al termine del match tra Milan Primavera e Atalanta: le dichiarazioni dell'allenatore rossonero
Redazione PM

Nel giorno del ritorno a Vismara, il Milan Primavera non va oltre lo 0-0 contro l'Atalanta. Al termine del match, valido per la 33ª giornata del campionato Primavera 1, mister Giovanni Renna ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi nella sfida contro la 'Dea'. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Su cosa è mancato per raggiungere la vittoria: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci è mancato solo il gol. Abbiamo creato tantissimo, almeno tre occasioni nitide, una in particolare dove il loro portiere si è superato. Io faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una prestazione superlativa".

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Sul ritorno a Vismara: "È stata una sensazione unica sia per me che per i ragazzi, perché giocare fino ad oggi sempre fuori casa non è stato semplice, soprattutto perché abbiamo una squadra molto giovane con due anni di età sotto, quindi è stata un'emozione incredibile che da oggi ci godiamo".

Su Sala che è venuto a dare una mano dal Milan Futuro: "Questo è un segnale positivo per i miei ragazzi, soprattutto quelli più giovani. Sala è il capitano dell'Under 23 e della nazionale. Qui c'è un progetto importante tra Milan Futuro e Primavera e i fatti sono questi. Quando scendono giù danno il 100%, ci mettono il cuore, ci mettono tutto e i nostri ragazzi devono prendere spunto da questi giocatori".

Sulla buona prestazione nonostante i tanti Under 23 dell'Atalanta: "Questo è un motivo d'orgoglio per i miei ragazzi, per me e lo staff perché stiamo facendo tanti sacrifici dall'inizio della stagione. I ragazzi stanno dando tutto in ogni allenamento per cercare di ridurre questo gap. Penso che non si parli più con la carta d'identità ma con la qualità dei miei giocatori".

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