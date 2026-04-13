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Milan Primavera-Atalanta: il diavolo non va oltre il pareggio, il commento

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Alle ore 17:00 di oggi è andato in scena il match tra Milan primavera ed Atalanta, terminato 0-0: ecco il commento della sfida
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' terminato da pochi minuti il match tra Milan Primavera e Atalanta. Nel giorno del ritorno al Vismara, i rossoneri non sono andati oltre lo 0-0, ma hanno creato davvero tantissimo. Vediamo assieme il resoconto del match.

Primavera 1, Milan Atalanta, il racconto del match

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Il primo tempo è stato un dominio totale da parte dei rossoneri di Renna. E' pure vero, però, che l'occasione più grande ce l'hanno avuta gli avversari attorno al 20esimo minuto di gioco: Simonetto, su respinta di Bouyer, raccoglie la palla in area e calcia un sinistro potente in diagonale toccando il palo.

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Attorno al 32esimo minuto, però, i rossoneri rispondono con Scotti che, dopo un uno-due con Mancioppi, calcia in porta trovando però pronto Anelli.

Nel secondo tempo cala decisamente molto il ritmo: poche occasioni, soltanto due ripartenza da parte del Diavolo con Domnitei e Scotti.

Grazie al punto guadagnato oggi pomeriggio, il Milan primavera sale a 43 punti, dietro la Lazio, posizionata al 12esimo posto. L'Atalanta, invece, rimane comunque ferma al sesto posto a quota 50 punti.

 

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