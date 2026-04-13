Attorno al 32esimo minuto, però, i rossoneri rispondono con Scotti che, dopo un uno-due con Mancioppi, calcia in porta trovando però pronto Anelli.
Nel secondo tempo cala decisamente molto il ritmo: poche occasioni, soltanto due ripartenza da parte del Diavolo con Domnitei e Scotti.
Grazie al punto guadagnato oggi pomeriggio, il Milan primavera sale a 43 punti, dietro la Lazio, posizionata al 12esimo posto. L'Atalanta, invece, rimane comunque ferma al sesto posto a quota 50 punti.
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