PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle

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Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle

Le pagelle rossonere di Milan-Atalanta, partita della 33^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle- immagine 1

Si è disputata, dalle 17:00 Milan-Atalanta, match valido per la 33^ giornata di Primavera 1 e terminato 0-0.  Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA

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