Si è disputata, dalle 17:00 Milan-Atalanta, match valido per la 33^ giornata di Primavera 1 e terminato 0-0. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle
PAGELLE
Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle
Le pagelle rossonere di Milan-Atalanta, partita della 33^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione