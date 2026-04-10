Il Milan Primavera torna a casa: ingresso libero a Vismara contro l'Atalanta

Il ritorno al Vismara come spinta per la rincorsa

Il rientro al Puma House of Football può rappresentare un fattore. Inaugurato il 12 ottobre 2022, il centro ospita la Prima Squadra femminile e tutto il Settore Giovanile. Dispone di sette campi, strutture mediche e una palestra rinnovata: un ambiente moderno dove sono cresciuti alcuni dei protagonisti dell'attuale prima squadra, come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi.