Il Milan Primavera torna a casa: ingresso libero a Vismara contro l'Atalanta

Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talento
Il ritorno al Vismara come spinta per la rincorsa—
Il rientro al Puma House of Football può rappresentare un fattore. Inaugurato il 12 ottobre 2022, il centro ospita la Prima Squadra femminile e tutto il Settore Giovanile. Dispone di sette campi, strutture mediche e una palestra rinnovata: un ambiente moderno dove sono cresciuti alcuni dei protagonisti dell'attuale prima squadra, come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi.
Ora tocca alla Primavera sfruttare il fattore campo. Contro l’Atalanta serviranno punti e carattere: il finale di stagione passa anche dal calore del Vismara.
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