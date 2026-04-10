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Milan Primavera, la Puma House of Football riapre i suoi cancelli per il match contro l’Atalanta: i dettagli

Il Milan Primavera torna a casa: ingresso libero a Vismara contro l'Atalanta
Il Milan Primavera torna al Puma House of Football Peppino Vismara: lunedì ingresso gratuito per la sfida decisiva contro l’Atalanta
Redazione PM

Il Milan Primavera riabbraccia la sua casa. Lunedì 13 aprile alle ore 17:00 la sfida contro l’Atalanta, valida per la 33ª giornata di Primavera 1, si giocherà al Puma House of Football del Centro Peppino Vismara, che riapre ufficialmente al pubblico dopo i lavori di restyling. Ingresso libero per i tifosi, chiamati a sostenere i ragazzi di mister Renna in un momento chiave della stagione.

I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo il convincente 2-0 sul Lecce, successo che ha interrotto una serie negativa di cinque gare con appena due punti raccolti, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Un segnale di reazione importante, ma la classifica impone continuità: il Milan è 13° con 42 punti, a sette lunghezze dal sesto posto occupato dall’Inter, ultima posizione utile per i playoff. Otto giornate alla fine, sette punti da recuperare: margine ridotto, ma non ancora proibitivo.

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Il rientro al Puma House of Football può rappresentare un fattore. Inaugurato il 12 ottobre 2022, il centro ospita la Prima Squadra femminile e tutto il Settore Giovanile. Dispone di sette campi, strutture mediche e una palestra rinnovata: un ambiente moderno dove sono cresciuti alcuni dei protagonisti dell'attuale prima squadra, come Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi.

Ora tocca alla Primavera sfruttare il fattore campo. Contro l’Atalanta serviranno punti e carattere: il finale di stagione passa anche dal calore del Vismara.

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