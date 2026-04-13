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Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: parata di Bouyer | LIVE News

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Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo contro l'Atalanta: segui con noi il Live testuale del match
Redazione

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato.

Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita!

MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano, Del Forno, Dotto, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Samb, Vechiu, Colombo L. All. Renna.

ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio. A disp.: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse. All. Bosi

12-04-2026 - 17:00
MILAN PRIMAVERA
0-0
ATALANTA
71'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Ammonito Borsani per aver sbracciato sull'avversario

67'
occasione

OCCASIONE ATALANTA

Risponde l'Atalanta con Camara che da dentro l'area ha provato il tiro, ma Bouyer para tutto

65'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Diavolo molto pericoloso con Scotti, che  ha lasciato partire un grandissimo traversone per Zaramella, poi non sfruttato

60'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Domnitei, dentro Zaramella

55'
cambio

CAMBIO ATALANTA

Fuori Pedretti, dentro Galafassi

50'

Alla ripresa, quella più pericolosa è l'Atalanta, co Riccio che prova a bucare la difesa rossonera

45'
inzio-secondo-tempo

Via al Secondo tempo!

45'
fine-primo-tempo

Finisce qua il primo tempo: 0-0 tra Milan e Atalanta all'House of Football

43'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN 

Ammonito anche Sala

40'
ammonizione

AMMONIZIONE ATALANTA 

Ammonito Parmiggiani

33'
occasione

OCCASIONE MILAN

Dopo un uno-due con Mancioppi, Scotti ha tirato una conclusione che ha costretto ad Anelli a buttarsi per parare. Atalanta ancora salva

28'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Doppia occasione del Milan con Sala: prima prova il tiro dal limite dell'area e poi in ribattuta, si salvano i nerazzurri

15'

Bellissima azione del Milan con Perera, una volta arrivato in fondo, non è riuscito a trovare nessun compagno

10'

Dopo un inizio un po' debole, il Milan sta iniziando ad uscire, con Scotti che prova più e più volte a centrare lo specchio della porta

5'

Ritmi abbastanza deboli in questo avvio di partita

1'
inzio-match

Tutto pronto: inizia Milan-Atalanta!

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