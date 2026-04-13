Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato.
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Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: parata di Bouyer | LIVE News
Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita!
MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano, Del Forno, Dotto, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Samb, Vechiu, Colombo L. All. Renna.
ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio. A disp.: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse. All. Bosi
AMMONIZIONE MILAN
Ammonito Borsani per aver sbracciato sull'avversario
OCCASIONE ATALANTA
Risponde l'Atalanta con Camara che da dentro l'area ha provato il tiro, ma Bouyer para tutto
OCCASIONE MILAN
Diavolo molto pericoloso con Scotti, che ha lasciato partire un grandissimo traversone per Zaramella, poi non sfruttato
CAMBIO MILAN
Fuori Domnitei, dentro Zaramella
CAMBIO ATALANTA
Fuori Pedretti, dentro Galafassi
Alla ripresa, quella più pericolosa è l'Atalanta, co Riccio che prova a bucare la difesa rossonera
Via al Secondo tempo!
Finisce qua il primo tempo: 0-0 tra Milan e Atalanta all'House of Football
AMMONIZIONE MILAN
Ammonito anche Sala
AMMONIZIONE ATALANTA
Ammonito Parmiggiani
OCCASIONE MILAN
Dopo un uno-due con Mancioppi, Scotti ha tirato una conclusione che ha costretto ad Anelli a buttarsi per parare. Atalanta ancora salva
OCCASIONE MILAN
Doppia occasione del Milan con Sala: prima prova il tiro dal limite dell'area e poi in ribattuta, si salvano i nerazzurri
Bellissima azione del Milan con Perera, una volta arrivato in fondo, non è riuscito a trovare nessun compagno
Dopo un inizio un po' debole, il Milan sta iniziando ad uscire, con Scotti che prova più e più volte a centrare lo specchio della porta
Ritmi abbastanza deboli in questo avvio di partita
Tutto pronto: inizia Milan-Atalanta!
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