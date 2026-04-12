Brusaporto-Milan Futuro, formazioni ufficiali: le scelte di Oddo

Tra pochi minuti torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo. La squadra dell'ex terzino rossonero è alla ricerca di riscatto dopo il k.o. esterno con la Real Calepina di mercoledì scorso e l'occasione arriva dopo pochi giorni. Al 'Campo Sportivo Comunale Brusaporto', alle ore 15:00 comincerà la sfida valida per la 31^giornata con i lombardi. L'Under 23 rossonera spera di tornare al successo per tornare con forza ai vertici della classifica, ma non sarà facile. Oggi, infatti, sarà un vero e proprio scontro diretto tra l'ottava e la quinta del girone B di Serie D, distaccate attualmente da soli due punti. Lecito quindi aspettarsi un match entusiasmante e ricco di emozioni tra due squadre pronte a tutto per portare a casa i tre punti. Ecco, quindi, le scelte di formazione di Terletti e Oddo per Brusaporto-Milan Futuro.