PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Di padre in figlio: Denzel Seedorf fa il suo esordio con il Milan Futuro. Alla scoperta dell’erede di Clarence

MILAN FUTURO

Di padre in figlio: Denzel Seedorf fa il suo esordio con il Milan Futuro. Alla scoperta dell’erede di Clarence

Chi è Denzel Seedorf: il figlio di Clarence che ha esordito col Milan Futuro
Con il Milan Futuro debutta Denzel Seedorf: il figlio di Clarence muove i primi passi tra i grandi in maglia rossonera
Redazione PM

C’è un cognome che a Milanello pesa e allo stesso tempo affascina. Nella sconfitta per 1-0 contro la Real Calepina, recupero della 31ª giornata di Serie D girone B, è arrivato l’esordio tra i “grandi” di Denzel Seedorf con il Milan Futuro. Pochi minuti nel finale, ma sufficienti per segnare l’inizio di un nuovo capitolo.

Classe 2007, Denzel è cresciuto nel settore giovanile rossonero dall’età di 12 anni. Centrocampista come il padre, Clarence Seedorf, porta con sé un’eredità importante. Curiosa anche la coincidenza della data di nascita: 25 maggio 2007, due giorni dopo la finale di Atene vinta contro il Liverpool.

LEGGI ANCHE

Numeri, percorso e un altro figlio d’arte

—  

Nella stagione 2024/25 ha collezionato 31 presenze con l’Under 18, mentre in quella attuale aveva già assaggiato la panchina del Milan Futuro in attesa del debutto ufficiale. Ha indossato la maglia numero 16, la stessa con cui Clarence esordì nell’Ajax nel 1992/93.

Denzel è il secondo figlio d’arte visto quest’anno nel progetto Futuro, dopo Maximilian Ibrahimovic. Ora tocca a lui scrivere la propria storia, partendo da un cognome che al Milan non passa inosservato.

Leggi anche
Real Calepina-Milan Futuro 1-0: i ragazzi di Oddo cadono al ‘Luciano Libico’ di...
I ‘nuovi’ giovani del Milan Futuro: da Dalpiaz a Cissé. Ecco come stanno giocando

© RIPRODUZIONE RISERVATA