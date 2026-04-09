Chi è Denzel Seedorf: il figlio di Clarence che ha esordito col Milan Futuro

Numeri, percorso e un altro figlio d’arte—
Nella stagione 2024/25 ha collezionato 31 presenze con l’Under 18, mentre in quella attuale aveva già assaggiato la panchina del Milan Futuro in attesa del debutto ufficiale. Ha indossato la maglia numero 16, la stessa con cui Clarence esordì nell’Ajax nel 1992/93.
Denzel è il secondo figlio d’arte visto quest’anno nel progetto Futuro, dopo Maximilian Ibrahimovic. Ora tocca a lui scrivere la propria storia, partendo da un cognome che al Milan non passa inosservato.
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