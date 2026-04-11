PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo. Ecco come se la gioca

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Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo. Ecco come se la gioca

Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Allegri cambia modulo. Ecco come se la gioca
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Allegri lancia Atheakame e punta sul 4-3-3. Ecco le scelte
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Udinese partita valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono ripartire dopo la brutta sconfitta contro il Napoli e cercare i tre punti per allungare almeno temporaneamente sulla Juventus che si trova al momento al quinto posto dietro 6 punti ai rossoneri. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Udinese.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

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MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

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UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaić.

Cambio tattico per quanto riguarda Max Allegri che sulla carta punta su un 4-3-3 con il tridente Saelemaekers, Leao e Pulisic. Da capire però come giocherà veramente il Milan: il Diavolo potrebbe sempre agire con un 3-5-2 in fase di non possesso con Athekame che scalerebbe da braccetto (qui la sua importanza nel 4-3-3). Vedremo quali saranno i piani di Allegri.

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