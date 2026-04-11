UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaić.
Cambio tattico per quanto riguarda Max Allegri che sulla carta punta su un 4-3-3 con il tridente Saelemaekers, Leao e Pulisic. Da capire però come giocherà veramente il Milan: il Diavolo potrebbe sempre agire con un 3-5-2 in fase di non possesso con Athekame che scalerebbe da braccetto (qui la sua importanza nel 4-3-3). Vedremo quali saranno i piani di Allegri.
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