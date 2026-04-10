Athekame subito cruciale per il Milan

E allora sarebbe cruciale il ruolo di Athekame: se il Milan dovesse cambiare piano tattico per queste ultime partite stagionali lo svizzero passerebbe da alternativa dalla panchina a titolare in difesa. Si perché l'ex Young Boys è l'unico terzino destro di ruolo in rosa (Tomori sarebbe un altro adattato). In futuro chissà: probabile che il Milan possa cercare un altro terzino in caso di cambio tattico verso la prossima stagione, ma in questo momento Athekame diventa in un momento fondamentale. Lo svizzero è cresciuto molto in entrambi le fasi, dimostrando di avere gamba, piede e anche buone capacità difensive. Sicuramente deve migliorare proprio in difesa, ma i segnali sono positivi. Per tutti questi motivi potrebbe fare dà subito bene.