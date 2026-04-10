PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan con il 4-3-3: Athekame diventa cruciale. E la frase di Allegri su Saelemaekers …

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Milan con il 4-3-3: Athekame diventa cruciale. E la frase di Allegri su Saelemaekers …

Milan verso il 4-3-3: ecco perché Athekame è già pronto. E quella frase su Saelemaekers ...
Milan-Udinese, Allegri pronto a giocare con il 4-3-3: i rossoneri potrebbero cambiare modulo e Athekame potrebbe diventare cruciale. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Udinese, tra poche ore Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e potrebbe svelare alcuni dettagli importanti verso la partita che andrà in scena domani sera allo stadio San Siro. Ieri intanto sono arrivate le prime voci da Milanello sulle possibili scelte dell'allenatore rossonero: prime prove di 4-3-3 verso la partita contro i bianconeri con un tridente offensivo che potrebbe essere schierato con Leao a sinistra, Gimenez al centro e Pulisic a destra. Questa mossa tattica potrebbe servire per 'svegliare' un po' l'attacco del Diavolo che in questa fase finale della stagione sta facendo fatica a trovare il gol, specialmente con i propri attaccanti.

Milan, ora tocca ad Athekame

Occhio però anche agli altri ruoli: se il centrocampo non dovrebbe subire alcuna variazione (spazio sempre a tre giocatori), un cambio importante si avrebbe in difesa. Ricordate la risposta di Allegri sul possibile adattamento di Saelemaekers da terzino destro? "Saelemaekers terzino andrebbe impostato, bisogna lavorarci. In questo momento fa meglio il terzo d'attacco", parole chiare quelle di Allegri. In caso di 4-3-3 non ci sarebbe spazio per il belga in difesa, più probabile come terzo di attacco se Allegri volesse più equilibrio anche in fase di non possesso.

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Athekame subito cruciale per il Milan

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E allora sarebbe cruciale il ruolo di Athekame: se il Milan dovesse cambiare piano tattico per queste ultime partite stagionali lo svizzero passerebbe da alternativa dalla panchina a titolare in difesa. Si perché l'ex Young Boys è l'unico terzino destro di ruolo in rosa (Tomori sarebbe un altro adattato). In futuro chissà: probabile che il Milan possa cercare un altro terzino in caso di cambio tattico verso la prossima stagione, ma in questo momento Athekame diventa in un momento fondamentale. Lo svizzero è cresciuto molto in entrambi le fasi, dimostrando di avere gamba, piede e anche buone capacità difensive. Sicuramente deve migliorare proprio in difesa, ma i segnali sono positivi. Per tutti questi motivi potrebbe fare dà subito bene.

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