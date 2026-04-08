PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan, il commento di Pellegatti: “Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente. Contro l’Udinese…”

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Napoli-Milan, il commento di Pellegatti: “Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente. Contro l’Udinese…”

Milan, Pellegatti: 'Il Napoli non ha fatto niente di che, ma noi...'
Dai cambi che non hanno inciso alla poca proposizione offensiva: Carlo Pellegatti commenta la sconfitta del Milan contro il Napoli
Redazione PM

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, è tornato a parlare della sconfitta del Milan contro il Napoli nel match del 'Maradona'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

"Dopo l'occasione potenziale di Nkunku, improvvisamente il Milan ha smesso di giocare, non sul piano fisico ma proprio per sua scelta, arretrando il baricentro, non cercando i contropiedi e il Napoli gioco forza è venuto con le sue qualità nonostante non abbia fatto niente di che. I cambi non hanno dato nulla, anche Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente".

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"Sono le classiche partite che vuoi controllare e se poi finisce in parità dici bene, partita controllata, ma se poi perdi rimani male e ti arrabbi perché non hai mai visto il Milan attaccare. Adesso la partita contro l'Udinese è importante, dietro sono a 5 e 6 punti. Non voglio guardare dietro, non voglio pensare ad altro".

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