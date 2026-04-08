Milan, Pellegatti: 'Il Napoli non ha fatto niente di che, ma noi...'

Dai cambi che non hanno inciso alla poca proposizione offensiva: Carlo Pellegatti commenta la sconfitta del Milan contro il Napoli
Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, è tornato a parlare della sconfitta del Milan contro il Napoli nel match del 'Maradona'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.
"Dopo l'occasione potenziale di Nkunku, improvvisamente il Milan ha smesso di giocare, non sul piano fisico ma proprio per sua scelta, arretrando il baricentro, non cercando i contropiedi e il Napoli gioco forza è venuto con le sue qualità nonostante non abbia fatto niente di che. I cambi non hanno dato nulla, anche Leao, Loftus e Pulisic non hanno dato niente".