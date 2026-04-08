Milan, Pellegatti: 'Il Napoli non ha fatto niente di che, ma noi...'

"Sono le classiche partite che vuoi controllare e se poi finisce in parità dici bene, partita controllata, ma se poi perdi rimani male e ti arrabbi perché non hai mai visto il Milan attaccare. Adesso la partita contro l'Udinese è importante, dietro sono a 5 e 6 punti. Non voglio guardare dietro, non voglio pensare ad altro".