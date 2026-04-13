Manca ormai davvero poco alla sfida tra Milan Primavera ed Atalanta. Alle 17:00 di oggi, le due formazioni si affronteranno in un match davvero spumeggiante che, per i rossoneri, chiama continuità. La partita, valida per la 33esima giornata di Primavera 1, dirà molto sul futuro delle due squadre: se il Milan vincesse, andrebbe a soli 4 lunghezze dall'Inter. Ricordiamo che la partita potrà essere vista tramite l'app del Milan e la nostra solita Live testuale. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match.
PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna
Alle ore 17:00 si gioca Milan Primavera-Atalanta gara valida per la 33^ giornata della Primavera 1. Ecco le formazioni ufficiali
Milan Primavera, ecco Renna chi sceglie—
MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani
A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Cisse, Perina, Samb, Vechiu, Colombo
ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio
A disposizione: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocaru, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse
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