Qui la pagella di Ossola per la sua prestazione di ieri da 7,5 (qui tutti i voti del Milan Futuro): 'Non segna ma regala due assist perfetti ai compagni. Partita da giocatore fuori categoria ed MVP del match'. Ossola si sta 'dividendo' tra Milan Primavera e Serie D con prestazioni sempre più positive. Ecco i suoi numeri stagionali: con l'Under 20 rossonera ha giocato 19 partite con 4 gol e 6 assist. In Serie D invece le presenze sono sempre 19, ma con 3 gol e 3 assist. Una crescita costante che fa sorridere i dirigenti del Milan e anche Allegri: Ossola sta dimostrando di essere un fantasista molto interessante e pronto per categorie superiori. Sicuramente potrebbe già fare bene in Serie B come fatto in questa stagione da un altro talento rossonero ovvero Comotto, che sta giocando allo Spezia. Ossola è pronto per il grande salto: vedremo quali saranno i piani del Milan per il suo talento.