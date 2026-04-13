PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, sta nascendo una stella: Ossola incanta tutti, Allegri osserva

MILAN FUTURO

Milan Futuro, sta nascendo una stella: Ossola incanta tutti, Allegri osserva

Milan Futuro, Ossola in crescita costante: i suoi numeri e le prospettive future
Il Milan Futuro continua con la sua buonissima stagione. Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra c'è Lorenzo Ossola. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan Futuro: la squadra di Massimo Oddo al momento è quinta in classifica del girone B della Serie D, ma dista solo 5 punti dal Chievo Verona al momento secondo. Mancano ancora 3 partite da giocare della stagione regolare. I giovani rossoneri vanno verso un posto ai playoff (qui tutto il funzionamento), anche se l'obiettivo primario resta ovviamente quello di preparare i talenti del Milan per il salto in prima squadra, come accaduto in stagione con Bartesaghi. Il Milan Futuro ha dominato per 4-0 il Brusaporto con una prestazione ottima specialmente in attacco. Tra tutti ha brillato il talento di Lorenzo Ossola, fantasista di proprietà del Milan classe 2007.

Milan Futuro, che crescita per Ossola

Qui la pagella di Ossola per la sua prestazione di ieri da 7,5 (qui tutti i voti del Milan Futuro): 'Non segna ma regala due assist perfetti ai compagni. Partita da giocatore fuori categoria ed MVP del match'. Ossola si sta 'dividendo' tra Milan Primavera e Serie D con prestazioni sempre più positive. Ecco i suoi numeri stagionali: con l'Under 20 rossonera ha giocato 19 partite con 4 gol e 6 assist. In Serie D invece le presenze sono sempre 19, ma con 3 gol e 3 assist. Una crescita costante che fa sorridere i dirigenti del Milan e anche Allegri: Ossola sta dimostrando di essere un fantasista molto interessante e pronto per categorie superiori. Sicuramente potrebbe già fare bene in Serie B come fatto in questa stagione da un altro talento rossonero ovvero Comotto, che sta giocando allo Spezia. Ossola è pronto per il grande salto: vedremo quali saranno i piani del Milan per il suo talento.

Leggi anche
Serie D, Brusaporto-Milan Futuro termina 0-4: prova di forza dei rossoneri in un match a senso unico
Pagelle Brusaporto-Milan Futuro 0-4: Ossola sugli scudi con due assist. Chaka Traorè pronto al salto

© RIPRODUZIONE RISERVATA