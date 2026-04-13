Continua la stagione del Milan Futuro: la squadra di Massimo Oddo al momento è quinta in classifica del girone B della Serie D, ma dista solo 5 punti dal Chievo Verona al momento secondo. Mancano ancora 3 partite da giocare della stagione regolare. I giovani rossoneri vanno verso un posto ai playoff (qui tutto il funzionamento), anche se l'obiettivo primario resta ovviamente quello di preparare i talenti del Milan per il salto in prima squadra, come accaduto in stagione con Bartesaghi. Il Milan Futuro ha dominato per 4-0 il Brusaporto con una prestazione ottima specialmente in attacco. Tra tutti ha brillato il talento di Lorenzo Ossola, fantasista di proprietà del Milan classe 2007.
MILAN FUTURO
Milan Futuro, sta nascendo una stella: Ossola incanta tutti, Allegri osserva
Milan Futuro, che crescita per Ossola
Qui la pagella di Ossola per la sua prestazione di ieri da 7,5 (qui tutti i voti del Milan Futuro): 'Non segna ma regala due assist perfetti ai compagni. Partita da giocatore fuori categoria ed MVP del match'. Ossola si sta 'dividendo' tra Milan Primavera e Serie D con prestazioni sempre più positive. Ecco i suoi numeri stagionali: con l'Under 20 rossonera ha giocato 19 partite con 4 gol e 6 assist. In Serie D invece le presenze sono sempre 19, ma con 3 gol e 3 assist. Una crescita costante che fa sorridere i dirigenti del Milan e anche Allegri: Ossola sta dimostrando di essere un fantasista molto interessante e pronto per categorie superiori. Sicuramente potrebbe già fare bene in Serie B come fatto in questa stagione da un altro talento rossonero ovvero Comotto, che sta giocando allo Spezia. Ossola è pronto per il grande salto: vedremo quali saranno i piani del Milan per il suo talento.
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